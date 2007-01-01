В Калуге задержали убийцу известного спортсмена
Подозреваемым по делу проходит 41-летний мужчина, сообщили 7 мая в прокуратуре Калужской области.
По версии следствия, в ночь на четверг возле дома на улице Болотникова у него произошёл конфликт с калужским тренером, чемпионом России по функциональному многоборью Дмитрием Исаевым (на фото). Убийца дважды выстрелил в 35-летнего калужанина.
- От полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении, - прокомментировали в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь