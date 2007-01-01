В Калуге задержали убийцу известного спортсмена

Подозреваемым по делу проходит 41-летний мужчина, сообщили 7 мая в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, в ночь на четверг возле дома на улице Болотникова у него произошёл конфликт с калужским тренером, чемпионом России по функциональному многоборью Дмитрием Исаевым (на фото). Убийца дважды выстрелил в 35-летнего калужанина.

- От полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении, - прокомментировали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.