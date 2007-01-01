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Новость дня Криминал

В Калуге мать троих детей ответит за жестокие методы воспитания

Евгения Родионова
18.06, 10:00
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Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.

По данным ведомства, 24-летнюю калужанку обвиняют в жестоком обращении над тремя маленькими детьми в возрасте года, трёх и пяти лет. Она применяла к ним суровые методы воспитания. Возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, ранее эта история получила огласку после выхода телесюжета о домашнем насилии. Тогда же стражи порядка задержали сожителя фигурантки. В отношении него тоже завели дело, и сейчас мужчина находится под стражей.

Также возбуждено ещё одно дело по статье «Халатность». В его рамках правоохранители дадут оценку действиям сотрудников органов профилактики.

Расследование продолжается.

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