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Новость дня Криминал

В Калуге задержали мужчину, избивавшего детей сожительницы

Евгения Родионова
11.06, 12:23
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Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.

По данным ведомства, 23-летний местный житель обвиняется в причинении физического и психологического насилия в отношении несовершеннолетних.

— С февраля по май он систематически избивал троих малолетних детей своей сожительницы. Мужчину задержали, решение о его аресте ещё не принято, - пояснили в ведомстве.

Детей отправили в социально-реабилитационный центр. Им помогают психологи. Следствие ведётся.

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