В Калуге задержали мужчину, избивавшего детей сожительницы

Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.

По данным ведомства, 23-летний местный житель обвиняется в причинении физического и психологического насилия в отношении несовершеннолетних.

— С февраля по май он систематически избивал троих малолетних детей своей сожительницы. Мужчину задержали, решение о его аресте ещё не принято, - пояснили в ведомстве.

Детей отправили в социально-реабилитационный центр. Им помогают психологи. Следствие ведётся.