В Калуге задержали мужчину, избивавшего детей сожительницы
Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.
По данным ведомства, 23-летний местный житель обвиняется в причинении физического и психологического насилия в отношении несовершеннолетних.
— С февраля по май он систематически избивал троих малолетних детей своей сожительницы. Мужчину задержали, решение о его аресте ещё не принято, - пояснили в ведомстве.
Детей отправили в социально-реабилитационный центр. Им помогают психологи. Следствие ведётся.
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