Пенсионерка из Обнинска перевела аферистам почти 1,4 миллиона рублей

Сотрудники регионального управления МВД сообщили 8 июня о новых фактах телефонного мошенничества.

За минувшие сутки в полицию поступило два заявления от жителей области, которые попались на уловки аферистов, использующих современные средства связи.

Возраст пострадавших варьируется от 18 до 74 лет. Самую крупную сумму потеряла пожилая жительница Обнинска — женщина 1948 года рождения отдала злоумышленникам 1 375 000 рублей.

Полицейские выяснили, как действовали аферисты. Сначала они связались с пенсионеркой по домашнему телефону, а затем продолжили разговор на мобильном. Введя женщину в заблуждение, мошенники убедили её передать наличные курьеру. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере.

- Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не просят передавать наличные деньги курьерам или переводить их на «безопасные счета», — предупреждает полиция Калужской области.