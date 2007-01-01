В Калуге мужчина признался в убийстве известного спортсмена

В понедельник, 1 июня, Следственный комитет опубликовал видео с улицы Болотникова, где в ночь на 7 мая застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева.

В ходе допроса 41-летний калужанин признался в убийстве. Он дважды выстрелил в Исаева и уехал в Брянскую область.

По статье о пособничестве в убийстве также задержан 53-летний калужанин.

- Расследование уголовного дела продолжается, следователи СК устанавливают детали преступлений и закрепляют доказательственную базу, - говорится в официальном комментарии следствия.