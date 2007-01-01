В Калуге арестовали соучастника убийства известного спортсмена
Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в ночь на 7 мая на улице Болотникова.
Подозреваемого в убийстве в те же сутки задержали в Брянской области. А вечером 13 мая Следственный комитет сообщил об аресте соучастника.
- Второй обвиняемый неоднократно высказывал в адрес потерпевшего угрозы убийством и помог своему знакомому лишить его жизни, - заявили в СК.
На 53-летнего мужчину завели дела по статьям «Угроза убийством» и «Пособничество в убийстве».
