Главная Новости Криминал В Калуге арестовали соучастника убийства известного спортсмена
В Калуге арестовали соучастника убийства известного спортсмена

Дмитрий Ивьев
14.05, 08:30
Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в ночь на 7 мая на улице Болотникова.

Подозреваемого в убийстве в те же сутки задержали в Брянской области. А вечером 13 мая Следственный комитет сообщил об аресте соучастника.

- Второй обвиняемый неоднократно высказывал в адрес потерпевшего угрозы убийством и помог своему знакомому лишить его жизни, - заявили в СК.

На 53-летнего мужчину завели дела по статьям «Угроза убийством» и «Пособничество в убийстве».

