В Калуге отправили в СИЗО мужчину, который убил спортсмена Дмитрия Исаева

Дмитрий Ивьев
08.05, 14:43
В пятницу, 8 мая, Следственный комитет сообщил, что 41-летний мужчина взят под стражу.

Конфликт произошёл в ночь на 7 мая на улице Болотникова.

По версии следствия, убийца дважды выстрелил в спортсмена «на почве возникших личных неприязненных отношений».

После этого мужчина пытался сбежать, но его задержали в лесу в Брянской области.

Сейчас ведется расследование. Задержанному грозит до 15 лет колонии.

