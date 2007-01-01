В Калуге отправили в СИЗО мужчину, который убил спортсмена Дмитрия Исаева
В пятницу, 8 мая, Следственный комитет сообщил, что 41-летний мужчина взят под стражу.
Конфликт произошёл в ночь на 7 мая на улице Болотникова.
По версии следствия, убийца дважды выстрелил в спортсмена «на почве возникших личных неприязненных отношений».
После этого мужчина пытался сбежать, но его задержали в лесу в Брянской области.
Сейчас ведется расследование. Задержанному грозит до 15 лет колонии.
