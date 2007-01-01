Стало известно, как задерживали убийцу калужского спортсмена

Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в ночь на 7 мая.

Подозреваемого в убийстве задержали спустя несколько часов, сообщили в полиции.

Информацию о машине предполагаемого виновника передали в соседние регионы. Вскоре этот автомобиль инспекторы ДПС заметили в Брянской области. Они попытались остановить беглеца, но тот проигнорировал требование и поехал дальше в сторону Орла.

Позже водитель бросил машину и попытался спрятаться в лесу, где его и задержали брянские полицейские. Подозреваемый был пьян. У него нашли оружие.

Мужчину привезли в Калугу. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.