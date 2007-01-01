Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Стало известно, как задерживали убийцу калужского спортсмена
Новость дня Криминал

Стало известно, как задерживали убийцу калужского спортсмена

Дмитрий Ивьев
08.05, 09:10
0 768
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в ночь на 7 мая.

Подозреваемого в убийстве задержали спустя несколько часов, сообщили в полиции.

Информацию о машине предполагаемого виновника передали в соседние регионы. Вскоре этот автомобиль инспекторы ДПС заметили в Брянской области. Они попытались остановить беглеца, но тот проигнорировал требование и поехал дальше в сторону Орла.

Позже водитель бросил машину и попытался спрятаться в лесу, где его и задержали брянские полицейские. Подозреваемый был пьян. У него нашли оружие.

Мужчину привезли в Калугу. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
7 оценили
0%
0%
29%
14%
0%
57%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRqMko2ZEt6Y2RING1DZDVNRjEzckE9PSIsInZhbHVlIjoiL3ZjTmdrUXJ1czBvNXlSbFdaVSs3ZHN0aUVic3Q4TWRiTVZiNFZ4M1FFNW5yazlHUVBlRFhuSmZzOHZoU0hPamdwWVM3Vjh5bkE3Tk5oQldsWXJ0MFJYRU41TlFwdHVYb2QzTDBpbjVzekpuNmdva25ZNkNxV25HcWtESFpqOXIrT1JVZ2lwOFVXNHlGWVd5WkJGTHA0aGQ3TythMCtaWEdBVHpXVGE3ZS9Ibm9hSjNMWDIvdUVLZGRDb1d3OCs5bHNHRWRMc1Zkd1JFYmkzNWZBcnNNeXMxQnVLbjhwcW9SRUs0OUpwcEIwbUZQRHpUamFEV1lWNGJQWXB4MHprNFpWV0xRZFhlcTVrZFY2RUVicDBXYW5TZkxmL1oxZjFLS0ZTKy9VenA5ckJNR3BDeDkzVElER291QXgvenQ5M3IzRkRxNGRwQnVsREFEejltb2dTY1FKc0pCb2tNNXdxeno5UlFOS25JdnF5UkhPUW9ZNU1YMk9XQzV4NWRWekM3cXVSWEZjMlVEUFhnMmtsL3o1Y2lVU3dvV0h0d1E5VXhZM1dHUVNFM282OVhMeHVKdXZVTVJlUGRScGVvN09xSCIsIm1hYyI6IjZhZDAzNzVmMTNhYzkyODNiNTA4OWNmYTAwOTQ2ZDFhYjBmNzY3YTViOThmZGY4NWRjNjYwYzQ4MTQxNGVkNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlOaGNVNHJBVDBlbGtEaWo4KzdHYlE9PSIsInZhbHVlIjoiblY0cU1lTVhxQlE0R3NTRmg1eWIvYzVjTDJ6cDJmb3c2ZUs2c2dnL0ZUREJqNHhkV2h1NUR2QWp0UENJZVJOUGY5Yjk5elplaXo5ejlGOWx3d1VGZmtta01yMXFEVTZmaVBEMkxGTytWVm5ld1B3K2JnZk5jeE9zOWlVVUJDZ29UVGRNai9Bd09PSkJoQzNSYU80elhzc3JaeTdpY0YwdlRFc0FvK3hkNXR1L2dxdkZUOXVzU0IyU2JhNGwvRDJxU1cvR1pSQ2E4dGw1RUVNNGdqT0QveTd2Z29oZnk2VEIrWFlDK0NFZlpoYm52UVNWa1NqT3F1VE1mUlNUVUlhdjFXNTF4b20vbXY2YjYxUVFIT1FCZEhpYTluVDNFWDhhN0tTbms0UTFMZ0VmUGhHTlJZQmRrZTlWWTNxdUdrb1NQYlVCV1U1RjNNNHNXOGJxb1ZjSStsdlYyUjhiRlY4TVNtR01QMlUwRmkyTDVSbGNlQlZnQ1cvc1cyb3dRUjBsclNwK05JUXljZEM5WUJlb2cwMHNsTnh2Qk1wOXY2Ulc2RzhQSGJwei9nR2NtSU1RajYvdGhsVWUxanQ2dEYxZXJLNE9RSUR4ejR1aVQ0MlI4aEFsYnBJQkp2Skd3anRHbmx4cEtXbmRHWnNnRDZySlJoZGJhMGNCMURDNkg2U2c3RnVmWi9QTm92eEw5dmVkd2VrTzZCbC9tR2cycWFucnBSRy9pRStTTjFIY2xxNGtpcFZDVFpGTzhyaE5MaUhiUU15QU5XaTJXYXF6VDRma2h2MHZvRXo5OXpDZ2xpTWZlS1dQUUlpSi8rRUg5UmkrYjF3MW1EbEs2b1loUjlNWiIsIm1hYyI6ImUyODVkZDgyZDRjOWRkYTI4NWVmYmNlMjI1NWZkZjM5ZDIwMDYzZmUxNWUzODIzMmEyM2YzNmQxNjg2NDRmYTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+