Калужанка-мошенница заняла у знакомых 9 миллионов и попала на скамью подсудимых

59-летняя женщина с 2014 по 2016 год занимала у знакомых на развитие сельского хозяйства. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области в четверг, 18 апреля.



После получения денег мошенница тратила их на свои нужды. Всего она успела позаимствовать 8 680 000 рублей.



По решению суда женщина проведет 4 года в исправительной колонии общего режима.



Женщину взяли под стражу в зале суда.

Софья Фирсова, Фото: пресс-служба Прокуратуры Калужской области Опубликовано: 18.04.2024 16:12 289