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Калужанин украл сейф с четырьмя миллионами

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 29.03.2024 09:09 0 820
Калужанин украл сейф с четырьмя миллионами

В пятницу, 29 марта, калужская полиция рассказала о задержании 40-летнего воришки, который украл сейф у предпринимателя из Калуги.

- По версии полицейских, фигурант, находясь в помещении оптового магазина, обратил внимание на открытую дверь одного из офисов, в котором находился сейф, - сообщает УМВД по Калужской области. - Предположив, что в нем могут храниться денежные средства, подозреваемый в ночное время подъехал на своем автомобиле и через забор проник на территорию.

Мужчина вскрыл дверь в офис и забрал сейф. Уехав от места кражи на безопасное расстояние, он вскрыл его.

Внутри оказались деньги в сумме 4 миллиона рублей. Их он потратил до того, как полиция вышла на след вора. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Именно столько предусматривает статья «Кража в особо крупном размере»

 

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 29.03.2024 09:09 0 820
Тэги: кража
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