Калужанка зарегистрировала 38 мигрантов в своей квартире

В пятницу, 29 марта, калужская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».

Его фигурантом стала 35-летняя калужанка. Она поставила на учет в своей квартире 38 мигрантов.

При этом, как выяснила полиция, фактически они там не жили. Женщина уверяет, что денег за это не брала. Так ли это – установит следствие.