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Перед судом предстанет 32-летний калужанин, убивший молодого мужчину около клуба

Софья Фирсова
Опубликовано: 28.03.2024 17:25 0 425
Перед судом предстанет 32-летний калужанин, убивший молодого мужчину около клуба

Прокуратура направила в суд обвинительно заключение в отношении 32-летнего жителя Калуги. Его обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в четверг, 28 марта. 

Следствие установило, что 1января около одного из клубов областного центра поругались двое мужчин. 32-летний калужанин два раза ударил ножом в грудь 26-летнего оппонента и убежал.

Пострадавший умер в больнице. 

Преступнику грозит 15 лет колонии.

 

Софья Фирсова
Опубликовано: 28.03.2024 17:25 0 425
Тэги: криминал
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