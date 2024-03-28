Перед судом предстанет 32-летний калужанин, убивший молодого мужчину около клуба

Прокуратура направила в суд обвинительно заключение в отношении 32-летнего жителя Калуги. Его обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в четверг, 28 марта.

Следствие установило, что 1января около одного из клубов областного центра поругались двое мужчин. 32-летний калужанин два раза ударил ножом в грудь 26-летнего оппонента и убежал.

Пострадавший умер в больнице.

Преступнику грозит 15 лет колонии.