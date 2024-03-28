В Калужской области задержали сбытчика гашиша

В калужском регионе задержали очередного подозреваемого, причастного к незаконному обороту наркотиков

При нем был обнаружен и изъят гашиш массой 1 грамм. Также оперативники провели обыск по месту жительства и обнаружили там контейнер с аналогичным наркотиком, общий вес которого составил более 164 грамм.

Предполагается, что вещество предназначалось для сбыта третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.