Житель Калужской области до смерти избил знакомого

В октябре прошлого года они вместе выпивали в Кирове, а потом поссорились.

29-летний виновник больше двух десятков раз ударил оппонента руками и ногами, рассказали в прокуратуре. Пострадавший умер на месте от полученных травм.

Мужчину приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.