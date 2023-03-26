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В Калуге пожарная машина застряла на размытой дороге

Дмитрий Ивьев , Фото со страницы губернатора.
Опубликовано: 26.03.2023 08:42 2 1385
В Калуге пожарная машина застряла на размытой дороге

Как мы уже рассказывали, в Калуге разлившаяся из-за паводка река Яченка затопила мост к улице Крымской в деревне Груздово.

Объездных путей там нет.

- Возможен только пеший проход со стороны деревни, по дороге через овраг, но и он затруднен, - рассказывали 25 марта в городской управе.

А местные жители опубликовали на странице губернатора в соцсетях подробности о том, что творится в деревне. В субботу там застряла машина спасателей.

- Сегодня восемь часов вытаскивали пожарную машину, перевозившую людей, - рассказала одна из калужанок. - И это наш единственный путь на работу и в школу.

Местные жители указывают, что вода размыла дорогу уже на метр в глубину, оголились трубы газопровода.

Оголились газовые трубы.

- Неделю в поселок не могут привезти воду, и когда у нас будет вода, неизвестно, - говорится в жалобе. - Служба спасения не всемогущая, городские власти 9 лет не могут построить дорогу.

На эти сообщения отреагировали в правительстве Калужской области.

- Ситуация на особом контроле. Будут приняты все меры для снабжения жителей всем необходимым, - пообещали чиновники.

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Дмитрий Ивьев , Фото со страницы губернатора.
Опубликовано: 26.03.2023 08:42 2 1385
Тэги: авто дороги
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