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В Калуге планируется повысить штраф за безбилетный проезд до 1000 рублей

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 25.01.2022 16:52 4 351
В Калуге планируется повысить штраф за безбилетный проезд до 1000 рублей

Как мы уже рассказывали, в ближайшее время в Калуге планируется запустить первый автобус с терминалом для самостоятельной оплаты проезда. Одновременно с этим заговорили о повышении штрафа за безбилетный проезд.

- Нравится это кому-то или нет, будем добиваться увеличения штрафа за безбилетный проезд до 1000 рублей, - заявил во вторник, 25 января, директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ. - Я лично верю в человечество, но, к сожалению, практика показывает, что в отсутствие кондукторов и возможностью свободного входа/выхода во все двери, количество «зайцев» увеличивается в разы, и возможный невеликий штраф в 100 рублей таких любителей дармовщины не останавливает. 

По словам Витькова, такие потери подрывают не только саму суть самостоятельной оплаты, но и серьезно экономику муниципального предприятия. 

- Жаль, не все понимают, что крадут, по сути, у себя же, поскольку транспорт УКТ не частный, а городской, - прокомментировал Витьков.

Отметим, что повысить размер штрафа до 1000 рублей УКТ просило еще в 2017 году. Но тогда изменения утверждены не были.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 25.01.2022 16:52 4 351
Тэги: авто транспорт укт вадим витьков
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