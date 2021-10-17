Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 17 октября
В воскресенье, 17 октября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.
Они будут работать в центре города на улицах Дзержинского и Достоевского.
В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.
А также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Малоярославецком, Тарусском, Мещовском, Боровском, Бабынинском, Жуковском и Дзержинском районах.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!