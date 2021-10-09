В Калуге обустроят новые переходы на улице Комарова

В конце сентября на перекрестке улиц Комарова, Плеханова и Берендяковской в Калуге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. И это в очередной раз напомнило о том, что на данном пересечении дорог нет знаков приоритета.

На данный момент водители, двигающиеся по Комарова со стороны Баумана, должны уступать тем, кто едет с Берендяковской, однако зачастую происходит обратная ситуация.

Также в соцсетях появились жалобы на то, что через улицу Комарова на этом перекрестке нет переходов. Пешеходам приходится ступать на дорогу на свой страх и риск.

Будет ли исправлена ситуация? Ответы наша редакция получила в управлении городского хозяйства.

- МКУ «Служба единого заказа города Калуги» поручено разработать схему организации дорожного движения на данном перекрестке, в которой предусмотрят обустройство пешеходных переходов и установку знаков приоритета. Реализацию данного мероприятия включат в национальный проект «БКД» при реконструкции улицы Комарова в 2022 году, - заявили в управлении городского хозяйства.

Напомним, участок Комарова от Каменного моста до улицы Плеханова включен в план ремонта калужских улиц на 2022 год.

Асфальт на улице Комарова поменяют в следующем году.

Улица Берендяковская.