В Калуге «Дэу» и «Лада» столкнулись на улице Комарова

Около 18:00 во вторник, 21 сентября, в Калуге ДТП произошло на перекрестке улиц Комарова, Плеханова и Берендяковской.

Там столкнулись «Дэу Нексия» и «Лада» одной из служб такси, сообщили нам очевидцы.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Отметим, что на этот перекресток в Калуге давно жалуются водители. На пересечении трех улиц нет знаков приоритета, а также пешеходных переходов через улицу Комарова. Возможно, ситуацию исправят в рамках ремонта улицы Комарова, который запланирован по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2022 год.