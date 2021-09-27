В Калуге четыре перекрестка избавят от луж до конца 2021 года

На прошлой неделе на нашем сайте выходила статья о том, почему Калуга после каждого дождя превращается в аквапарк. А в понедельник, 27 сентября, эту проблему обсудили на планерке в городской управе.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО сообщил, что в ближайшее время дорожники исправят ситуацию на перекрестке улиц Тульской и Горького. Эти дороги недавно ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», однако вода на пересечении по-прежнему скапливается в большом количестве.

Также до конца года планируется побороть лужи еще на трех перекрестках: Московская – Азаровская, Телевизионная – Билибина и Ленина – Суворова.

Городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ, комментируя эту тему, вспомнил дождеприемную решетку на перекрестке улиц Никитина и Пестеля. Ее закатали в асфальт, по словам Денисова, в 2008 или 2009 году. Глава администрации объяснил это тем, что в смету просто не закладывались работу по ремонту решеток, а подрядчик на этом сэкономил.

Также в городской управе напомнили, что с 2019 года ведет поиск и приведение в рабочее состояние старых решеток, оказавшихся под асфальтом. На данный момент выявлено 106 таких мест. 19 решеток уже откопали. Денисов поручил в следующем году привести в порядок как минимум половину из этих 106 решеток.