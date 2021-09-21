Почему Калуга после каждого дождя превращается в аквапарк

Сентябрь в Калуге выдался дождливым. И в эти дни на Калугу обрушились ливни, которые по прогнозам синоптиков будут идти до конца недели.

И в очередной раз поднял одну из самых острых проблем города – он тонет всякий раз, как начинается непогода.

Много говорилось о том, что причина этого в отсутствии ливневки. Но только ли в этом?

В течение месяца мы специально выходили в город, как только начинался дождь, чтобы посмотреть, что творится в Калуге в непогоду? Как себя чувствует рядовой пешеход, которого дождь застал на улице?

Какие самые проблемные места мы обнаружили, смотрите в нашем репортаже

Улица Кирова 15/43.

Традиционно проблемы на перекрестках. Перейти их не замочив ноги – большая проблема. Здесь, действительно, проблема в ливневке.

Улица Кирова, 17.

Заезды во дворы у этого же дома также превращаются в лужи.

Площадка перед кинотеатром «Центральный» - вся в лужах.

Улица Театральная.

Улица Кирова, 7а.

- В ливень прогулка превращается в настоящее испытание – и для меня, и для ребенка, – говорит нам одна из калужанок, с которой мы пересеклись на Кирова. - Зонт тяжело одной рукой держать, потому что надо изо всех сил удерживать коляску. Сама промокнешь, но главное, чтобы ребенок не намок.

Снова Кирова, 7а. Озеро посреди зебры.







Перекресток улиц Кирова и Московской. Реки и озера.

Улица Ленина у Детского мира. Еще одна проблема тротуаров - стоки, плитка вокруг которых просела. В результате эти самые стоки становятся просто бесполезными.

А это уже улица Степана Разина, район площади Победы.

На фотографиях хорошо видно, что «дождевые» проблемы возникают в Калуге не только из-за отсутствия ливневки, но и из-за криворукости калужских плиткоукладчиков.

Да, плитка – вещь хорошая, но только тогда, когда дело сделано грамотно, а не наспех, как когда-то укладывали ее на калужских улицах.

Понятно, что сделать центр города комфортным для калужан и гостей Калуги в любую погоду можно, только, если переложить плитку на гантеле по-человечески. Может, уже пришло время?

Уважаемые читатели, а какие труднопроходимые в дождь места в городе знаете вы? Присылайте фото в комментарии.