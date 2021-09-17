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В Калуге тротуар на улице Марата расширили в три раза

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.09.2021 19:00 5 475
В Калуге тротуар на улице Марата расширили в три раза

Как мы уже рассказывали, на перекрестке улиц Марата и Достоевского в Калуге временно ограничено движение из-за работ по расширению тротуара и нерегулируемого пешеходного перехода.

В управлении городского хозяйства городской управы нам сообщили, что все должно быть завершено к 26 сентября.

Уже сейчас, когда рабочие выложили плитку и установили бордюры, заметно, что тротуар у перехода стал шире в три раза. Для автомобилистов по улице Марата в районе перекрестка оставили лишь по одной полосе в каждую сторону.

В городской управе отмечают, что это призвано повысить безопасность пешеходов. Кроме того, водители, которые двигаются по улице Марата со стороны улицы Дзержинского, вероятно, будут внимательнее на подъезде к перекрестку. В этой точке не раз происходили аварии, когда автомобилисты выезжали со второстепенной дороги и не пропускали тех, кто двигается по Достоевского.

Перекресток улиц Марата и Достоевского в Калуге.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.09.2021 19:00 5 475
Тэги: авто дороги
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