В Калуге улицу Марата частично перекрыли для расширения тротуара

Наши читатели сообщили, что в Калуге на днях вскрыли часть асфальта на улице Марата у перекрестка с улицей Достоевского – у забора скверопарка. Дорогу там ремонтировали два года назад в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что же произошло сейчас? Ситуацию нам прокомментировали в пресс-службе городской управы.

- На перекрестке Достоевского-Марата в рамках мероприятий по безопасности дорожного движения производятся работы по обустройству подходов к пешеходному переходу, срок завершения работ по контракту – 26 сентября 2021 года, - заявили в пресс-службе городской управы.

Ранее, напомним, тротуар на этом перекрестке был расширен с другой стороны дороги.