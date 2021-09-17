В Калуге два троллейбусных маршрута отменят и четыре изменят из-за «Кросса нации» 18 сентября

Как мы уже рассказывали, в субботу, 18 сентября, с 9:00 до 14:00 в Калуге будет закрыто движение по участку улицы Кирова от улицы Московской до улицы Рылеева. Там пройдут забеги «Кросса нации». Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта, сообщили в пятницу в пресс-службе городской управы.

- Автобусы и троллейбусы будут осуществлять движение в объезд закрываемого участка по улицам Огарева, Рылеева, Суворова, Большевиков в сторону площади Мира, по улицам Плеханова, Суворова, Ленина - в сторону площади Победы, - заявили в администрации.

При этом троллейбусы № 9 и №17 в период перекрытия улицы Кирова ходить не будут.

Троллейбусы № 3 будут ездить от площади Победы до парка им. К.Э. Циолковского и обратно в том же направлении.

Троллейбусы маршрутов № 8 и №10 будут ездить до площади Московской.

Троллейбусы №18 будут двигаться от КРЛЗ до площади Победы и от «Кошелева» до площади Мира.

Также в этот день с 7:00 до 14:00 будет перекрыта Театральная площадь.

Схема перекрытия улиц в Калуге 18 сентября 2021 года.