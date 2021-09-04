Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 4 сентября

В субботу, 4 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», МБК «Симферопольско-Брестское шоссе», Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Ферзиковском, Дзержинском, Жуковском, Мещевском и Бабынинском районах.