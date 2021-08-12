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В Калуге образовались огромные пробки в Турынино из-за ремонта колодцев

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.08.2021 09:11 6 810
В Калуге образовались огромные пробки в Турынино из-за ремонта колодцев

Утром в четверг, 12 августа, в Калуге образовались пробки на улице Советской в микрорайоне Турынино. Движение в сторону центра существенно затруднено.

Как сообщают наши читатели, на Советской начался ремонт асфальта вокруг канализационных колодцев.

Пробка растянулась на два километра – от Ждамирово до окружной дороги.

В управлении городского хозяйства нам сообщили, что работы должны завершиться до 15 августа.

Напомним, улицу Советскую ремонтировали в 2020 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако к нынешней весне многие колодцы просели, образовалась колея.

- Просадка колодцев произошла по причине того, что под люками проходила перекладка коммуникаций – это труба водоканала – и, предварительно, по их [экспертов] мнению, были плохо уплотнены слои дорожной одежды, - комментировала ситуацию ранее директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН. - И по этой причине произошло либо вымывание, либо просадка. И по этой причине произошло разрушение и люков, и верхних слоев покрытия.

В городской управе заявляли, что ремонт необходим на участке в 300 метров.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.08.2021 09:11 6 810
Тэги: авто пробки
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