В Калуге ямочный ремонт начался на улице Достоевского

В Калуге на улице Достоевского во вторник, 10 августа, начался ямочный ремонт.

На участке от улицы Театральной до улицы Московской дорожники нарезали асфальт вокруг канализационных колодцев.

Пока нет информации, когда эти ямы заасфальтируют. Пока водители притормаживают перед разрытиями, чтобы не повредить колеса и подвеску.

Напомним, асфальт вокруг колодцев на улице Достоевского провалился еще в 2019 году. Минувшей осенью там проводили ремонт, но ямы образовались вновь.

Улица Достоевского в Калуге 11 августа 2021 года.