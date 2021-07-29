Сроки ограничения движения на дороге Калуга – Перемышль перенесли из-за дождей

В Калуге из-за дождей перенесли сроки ремонта участка дороги Калуга – Перемышль на участке от Секиотовского кольца до границы областного центра. Об этом в четверг сообщает управление городского хозяйства.

Ограничение движения на дороге Калуга – Перемышль:

С 19:00 29 июля по 3:00 30 июля будет ограничено движение на участке от границы МО «Город Калуга» до ул. Лесная в направлении «Область-Город». Для проезда транспорта будет организовано движение по 1 выделенной полосе.

С 3:00 до 7:00 30 июля будет ограничено движение на участке от ул. Лесная до ул. Планерная в направлении «Область-Город». Для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в 2 полосы.

С 7:00 до 14:00 30 июля будет ограничено движение на участке от ул. Планерная до Секиотовского кольца в направлении «Область-Город». Для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в 2 полосы.

- Расстановка временных дорожных знаков и перераспределение потоков движения начнутся с 18:30 29 июля, - подчеркнули в управлении городского хозяйства.

Схемы ограничения движения.