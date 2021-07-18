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На въезде в Калугу образовалась огромная пробка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.07.2021 20:51 0 60
На въезде в Калугу образовалась огромная пробка

Вечером в воскресенье, 18 июля, на въезде в Калугу со стороны трассы М3 «Украина» образовалась огромная пробка. Движение затруднено от поворота на санаторий «Строитель» до светофора во Мстихино, сообщил наш читатель, приславший фотографии.

Аварий на этом участке не было, но из-за большого потока автомобилей, возвращающихся в город, скорость составляла около 10-15 км/ч.

По сообщению очевидцев, в пятницу и субботу пробки наблюдались в обратном направлении – от Анненок до светофора во Мстихино.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.07.2021 20:51 0 60
Тэги: авто пробки
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