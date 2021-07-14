В Калуге ограничат движение по Тульскому шоссе из-за ремонтных работ
Вечером в среду, 14 июля, в Калуге ограничат движение на участке Тульского шоссе от Секиотовского кольца до улицы Энергетиков в направлении область – город. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает управление городского хозяйства.
- Для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в две полосы, - пояснили в горхозяйстве.
Расстановка временных дорожных знаков и перераспределение потоков движения начнутся с 20:00 14 июля. Перекрытие участка начнется с 21:00. Завершить работы планируется до 12:00 четверга, 15 июля.
Схема ограничения движения в Калуге на Тульском шоссе 14-15 июля 2021 года.
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