В Калуге ограничат движение по Тульскому шоссе из-за ремонтных работ

Вечером в среду, 14 июля, в Калуге ограничат движение на участке Тульского шоссе от Секиотовского кольца до улицы Энергетиков в направлении область – город. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает управление городского хозяйства.

- Для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в две полосы, - пояснили в горхозяйстве.

Расстановка временных дорожных знаков и перераспределение потоков движения начнутся с 20:00 14 июля. Перекрытие участка начнется с 21:00. Завершить работы планируется до 12:00 четверга, 15 июля.

Схема ограничения движения в Калуге на Тульском шоссе 14-15 июля 2021 года.