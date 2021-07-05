В Калуге перекроют улицу Маршала Жукова в ночь на 6 июля

Как мы уже ранее рассказывали, в Калуге в ночь на вторник, 6 июля, из-за работ по демонтажу железнодорожных переездов будет временно ограничено движение на улице Маршала Жукова. Об этом сообщили в городском хозяйстве.

Проезд будет перекрыт в районе улицы Подгорной с 23:00 часов 5 июля по 06:00 часов 6 июля.

- Приносим извинения за временные неудобства и просим водителей, по возможности, использовать объездные пути, - отметили в городском хозяйстве.

Ограничение движения на улице Маршала Жукова.