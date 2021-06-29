В Калуге перекроют четыре улицы с 5 июля
В Калуге перекроют несколько улиц в связи с работами по демонтажу железнодорожных переездов с 5 по 21 июля. Об этом сообщили в городском хозяйстве.
Перекрытие улиц с 5 по 21 июля 2021 года:
- ул. М.Жукова с 23:00 ч. 05.07.2021 по 06:00 ч. 06.07.2021;
- ул. М.Жукова с 23:00 ч. 06.07.2021 по 06:00 ч. 07.07.2021;
- ул. Баррикад с 23:00 ч. 08.07.2021 по 06:00 ч. 09.07.2021;
- ул. Баррикад с 23:00 ч. 09.07.2021 по 06:00 ч. 10.07.2021;
- ул. Билибина с 23:00 ч. 13.07.2021 по 06:00 ч. 14.07.2021;
- ул. Билибина с 23:00 ч. 14.07.2021 по 06:00 ч. 15.07.2021;
- ул. К.Либкнехта с 23:00 ч. 19.07.2021 по 06:00 ч. 20.07.2021;
- ул. К.Либкнехта с 23:00 ч. 20.07.2021 по 06:00 ч. 21.07.2021.
- Приносим извинения за временные неудобства и просим водителей заранее выбирать пути объезда, - сказано в сообщении городского хозяйства.
Схемы перекрытий с 5 по 21 июля 2021 года.
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