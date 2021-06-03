Калужан предупреждают об опасности агрессивной езды на электросамокатах

Следственный комитет в четверг, 3 июня, опубликовал предупреждение об опасности агрессивной езды на электросамокатах.

- С наступлением теплой погоды в крупных городах и областных центрах страны участились случаи агрессивного вождения электросамокатов, в результате которых пострадали люди, - говорится в сообщении СК. - В Новосибирске владелец электросамоката попал в ДТП с автомобилем. В Карелии двухколесный электротранспорт сбил малолетнюю девочку прямо на тротуаре. В Санкт-Петербурге двое молодых людей сбивали прохожих на главной улице города. И это лишь несколько примеров из большого списка происшествий, которыми почти ежедневно пестрят новостные ленты. Но главная проблема в том, что в законодательстве Российской Федерации новомодное средство передвижения пока ничем не ограничено.

Как сообщили нам в УГИБДД по Калужской области, в Калуге случаи наезда электросамокатов на пешеходов в нынешнем году не зафиксированы, но один такой случай уже был в Обнинске.

Калужан призывают быть аккуратнее при езде на электросамокатах.