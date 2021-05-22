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В Калуге продлили перекрытие Гагаринского моста до 20:00 22 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.05.2021 14:06 0 433
В Калуге продлили перекрытие Гагаринского моста до 20:00 22 мая

Как мы уже рассказывали, в субботу, 22 мая, в Калуге затруднен проезд на улице Гагарина, Гагаринском мосту и Тульском шоссе из-за дорожных работ. Из-за пробок автомобилисты преодолевают трехкилометровый участок от сквера Мира до улицы Генерала Попова примерно за час. А днем стало известно, что дорожники не успевают выполнить работы по ранее намеченному графику.

- Срок производства работ и ограничения движения транспорта по нечетной стороне улицы Гагарина от пересечения с улицей Академика Королева, Гагаринскому мосту, Тульскому шоссе до пересечения с улицей Генерала Попова продлен до 20:00 22 мая, - сообщили в управлении городского хозяйства.

Там напомнили, что пропуск транспортных средств осуществляется по существующей свободной полосе и полосе встречного движения (в сторону города) с переводом через разделительную полосу.

Троллейбусы не ходят.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.05.2021 14:06 0 433
Тэги: авто дороги
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