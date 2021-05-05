Китайское такси DiDi начнет работу в Калуге в ночь на 11 мая

Китайский агрегатор такси DiDi официально заявил о старте работы в 20 городах России начиная с 11 мая. Такси этого китайского сервиса можно будет вызвать уже в ночь на 11 мая.

Помимо Калуги, сервис заработает в Уфе, Красноярске, Воронеже, Краснодаре, Саратове, Тюмени, Астрахани, Кирове, Ставрополе, Иваново, Смоленске, Перми, Орле, Костроме, Стерлитамаке, Новороссийске, Энгельсе, Старом Осколе и Майкопе, сообщает РБК.

Агрегатор еще 16 марта начал набор водителей в этих городах и вот теперь в ночь с 11 мая он становится доступным и пассажирам.

По косвенным признакам приход нового агрегатора можно было угадать, начиная с прошлой недели. Как отмечают калужане, постоянно пользующиеся такси, услуги лидера рынка в Калуге – Яндекс – подозрительно подешевели. Притом, что ранее, после слияния Яндекс.Такси и «Везет», такое уже происходило и даже привело к тому, что таксисты заявили о забастовке.

Несмотря на это, цены упали еще.

- На первомай ездил на дачу за 130 рублей, хотя за неделю до этого меньше 190 не вызывалось, - рассказывает нам один из постоянных пользователей такси. – А сегодня утром [5 мая – прим.ред.] за 73 рубля до работы добрался, хотя даже в самые лучшие времена, которые прошли с началом ковида, меньше 90 ни разу не было. Сегодняшнее, конечно, можно на праздники списать, но первомайское этим не объяснишь. На первомай всегда тариф выше, потому что все безлошадные на дачу едут.

Еще один наш читатель сообщает, что ему удалось добраться от одной точки на правобережье до другой за 44 рубля.

- Сам факт, что удалось доехать за такие деньги меня сильно удивил, - говорит он. - Помнится, когда Яндекс.Такси только приходил в Калугу у них цена посадки была 49 рублей. А тут 44 да еще спустя столько лет после запуска агрегатора.

Уважаемые читатели, а что вы скажете на этот счет? Станет ли лучше пассажирам, вырастет ли заработок таксистов, улучшится ли сервис? Пишите в комментариях!