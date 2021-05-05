В пятницу, 30 апреля, в Калуге открылся салон автомобилей с пробегом компании «БН-Моторс». Автосалоны уже открыты в Обнинске, Брянске, Клинцах, Орле и совсем недавно – в Симферополе.

Компания существует в автобизнесе с 2000 года. Главная мысль проекта «Авто с пробегом» – дать возможность людям купить подержанный автомобиль с полным набором услуг, которые предоставляют автосалоны с новыми машинами.

Проект быстро завоевал популярность. На данный момент в калужском салоне представлены более 45 автомобилей, но на складах «БН-Моторс» находится гораздо большее количество машин совершенно разных марок абсолютно на любой вкус и кошелек.

При этом, осматривая автомобили в салоне, практически невозможно понять, что перед тобой авто с пробегом. Все они выглядят так, будто только что сошли с конвейера.

- Я за честный бизнес и честные цены, - говорит председатель совета директоров ГК БН-Моторс Алексей ПОДЩЕКОЛДИН. – Все процедуры у нас в салонах абсолютно прозрачны, будь то покупка машины или их продажа. Приобретая автомобиль на авторынках или по объявлению у физлиц, вы не можете быть до конца уверены в том, что покупаете. Есть ли скрытые дефекты, какова история этого авто. У нас такого быть не может. Наш покупатель сможет узнать абсолютно все о любом автомобиле, который продается в нашем автосалоне. И купит он его ровно за ту цену, которую она стоит. Равно как и продаст.

Полная комплектация, цена и вся необходимая информация указаны на каждом автомобиле в удобном виде.

Однако недавно «БН-Моторс» вошел в нишу, которая до этого в нашей стране была представлена разве что каршерингом – аренда автомобиля.

В нашем регионе эта история началась в Обнинске.

- Наукоград расположен недалеко от Москвы, многие местные жители там работают или владеют в столице бизнесом, а живут здесь, и многие из таких людей прикидывая свои трудозатраты, потраченное время поймут, что им выгоднее иметь не собственный автомобиль, а взять его в аренду у нас, - говорил тогда Алексей Подщеколдин, презентуя новую услугу своей компании.

Задумка «БН-Моторс» способна сильно повлиять на развитие в России автотуризма.

- Но ведь есть каршеринг, - возразил тогда на это наш корреспондент. – Разве такая схема аренды автомобилей не выходит клиенту дешевле?

- Мы просчитывали бизнес-схему, - оживился Алексей Геннадьевич, услышав слово «каршеринг». – Вышло, что минута аренды автомобиля у нас выходит в шесть раз дешевле, чем каршеринг. У нас можно взять авто хоть на день, хоть на несколько лет и не думать о смене резины в сезон, или страховке, или техобслуживании. Если машина сломается, мы заменим, а эту отдадим в ремонт. Если вдруг вам надоест ездить на одной модели вы всегда можете приехать и поменять ее на авто другого производителя. И это получится гораздо дешевле каршеринга, поверьте.

Только табличка выдает, что это автомобиль с пробегом. Сними ее, и машину не отличишь от только что сошедшей с конвейера.

С тех пор прошло 7 месяцев и, это время лучше всяких слов показало, что «БН-Моторс» попали в самую точку.

- В прошлом году мы открыли салон «Авто с пробегом» в Симферополе и поняли, что готовы развиваться на юге России, - рассказал Алексей Подщеколдин на пресс-конференции, приуроченной к открытию салона в Калуге. – А совсем недавно заработал наш пункт проката автомобилей в аэропорту Анапы. Причем, внезапно сделал это раньше намеченной даты. За день до официального открытия мы установили в аэропорту стойку для приема заказов, и к ней тут же выстроилась очередь. Пришлось начать работу на день раньше срока.

Как следствие, компания уже сейчас заключает договора на покупку в лизинг большой партии автомобилей, настолько велик оказался спрос на аренду автомобилей в России. Идут переговоры об открытии пунктов проката в курортных городах страны. Так что, похоже, мы становимся свидетелями того, как в России появляется свой, доморощеный «Europcar». Или «Hertz».

В Калуге приобрести или взять в прокат в автосалоне «Авто с пробегом» можно по адресу Московская, 328а. Работает с 9:00-20:00 ежедневно без выходных и праздников.