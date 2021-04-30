В Калуге перекроют проезд на 17 улицах 9 мая

В Калуге временно перекроют движение на некоторых улицах 9 мая. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает управление городского хозяйства в пятницу, 30 апреля.

- Просим Вас заранее продумывать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства! – говорится в сообщении городского хозяйства.

Движение с 09.00 до 20.00 будет прекращено:

на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);

Движение с 08.00 до 13.00 будет прекращено:

по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);

по проезжей части площади Победы;

по проезжей части сквера Мира;

Движение с 15.00 до 23.00 будет прекращено: