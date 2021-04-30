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В Калуге перекроют проезд на 17 улицах 9 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.04.2021 13:56 1 476
В Калуге перекроют проезд на 17 улицах 9 мая

В Калуге временно перекроют движение на некоторых улицах 9 мая. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает управление городского хозяйства в пятницу, 30 апреля.

- Просим Вас заранее продумывать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства! – говорится в сообщении городского хозяйства.

Движение с 09.00 до 20.00 будет прекращено:

  • на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);

Движение с 08.00 до 13.00 будет прекращено:

  • по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);
  • по проезжей части площади Победы;
  • по проезжей части сквера Мира;

Движение с 15.00 до 23.00 будет прекращено:

  • на площади Старый торг;
  • по ул.Кутузова (от 2-го Красноармейского переулка до пл.Старый торг) (в сторону пл.Старый торг);
  • по ул.Воробьевская (от ул.Красная Гора до пл.Старый торг);
  • по ул.Карпова (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
  • по ул.Дарвина (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
  • по ул.Ленина (от пер.Старичкова до пл.Старый торг);
  • по пер.Гостинорядский (от ул.Карпова до пл.Старый торг);
  • по ул.Крапоткина (от пер.Гостинорядский до ул.Марата);
  • по ул.Театральная (от ул.Дарвина до пл.Старый торг);
  • по ул.Баженова (от ул.Пушкина до пл.Старый торг) (в сторону пл.Старый торг);
  • по ул.Пушкина (от ул.Плеханова до ул.Баженова) (в сторону пл.Старый торг);
  • по ул.Набережной (от ул.Набережной, д. 21 до пл.Старый торг) (в сторону пл.Старый торг).

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.04.2021 13:56 1 476
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