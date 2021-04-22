В Калуге досрочно проложат новые трубы на двух улицах

Как мы уже рассказывали, в Калуге в марте началась замена коммуникаций на улице Декабристов и в Григоровом переулке. В ближайшие дни работы обещают завершить. Об этом сообщает управление городского хозяйства.

Ремонт проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В июне там планируется уложить новый асфальт.

- Сначала коммунальные службы осуществляют ремонт либо замену инженерных сетей и только после завершения этих работ подрядчик приступает к замене асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, - пояснили в управлении городского хозяйства. - Работы на сетях ведутся совместно специалистами ГП «Калугаоблводоканал» и МУП «Калугатеплосеть». Всего в планах смонтировать пять переходов через проезжую часть дорог. Это два перехода на улице Декабристов и три перехода в переулке Григоровом.

Трубы теплосети планируется положить раньше графика - до 25 апреля. По информации МУП «Калугатеплосеть», гарантия на выполненные работы составляет 10 лет.

Улица Декабристов.