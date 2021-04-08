В Калуге 9 апреля частично перекроют Грабцевское шоссе из-за ремонта моста

В пятницу, 9 апреля, в Калуге частично будет перекрыто Грабцевское шоссе в районе моста через реку Киевка в микрорайоне Дубрава. Об этом сообщает в четверг управление городского хозяйства.

- В связи с производством аварийно-восстановительных работ по укреплению откоса в районе мостового перехода с 13:00 до 15:00 будет временно ограничено движение автомобилей на данном участке, - пояснили в горхозяйстве. - Просим автовладельцев заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства.

Позже для нашего издания там уточнили, что будет перекрыта одна полоса по направлению движения из города. Автобусы будут ходить обычными маршрутами.

Напомним, 2 апреля между Нефтебазой и Дубравой на Грабцевском шоссе произошел обвал грунта. На прошлых выходных там запретили движение пешеходам. К 5 апреля была построена временная деревянная лестница.