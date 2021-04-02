В Калуге грунт обвалился на Грабцевском шоссе

В Калуге между Нефтебазой и Дубравой на Грабцевском шоссе, у реки Киевки, произошел обвал грунта. В пятницу, 2 апреля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Начались аварийно-восстановительные работы силами муниципальных учреждений, - рассказал он. - К счастью, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в 2019 году Грабцевское шоссе ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».