В Калуге из-за обвала грунта на Грабцевском шоссе перекрыли тротуар и ввели бесплатный проезд в транспорте

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 2 апреля, в районе моста через реку Киевку на Грабцевском шоссе в районе Дубравы произошел обвал грунта. На место происшествия выезжала комиссия по чрезвычайным ситуациям. На данном участке объявлен режим повышенной готовности, сообщает управление городского хозяйства.

Аварийно-восстановительные работы планируется провести до 8:00 понедельника, 5 апреля.

- Для поведения работ будет привлечена крупногабаритная техника, - подчеркивают в горхозяйстве.

На период проведения работ движение пешеходов по тротуару вдоль моста временно перекрыто.

- Однако калужане смогут воспользоваться любым из маршрутов общественного транспорта, осуществляющего движение в данном направлении (маршруты № 4,71,72) и проехать одну остановку от «Нефтебазы» до «Дубравы», либо в обратную сторону от остановки «Дубрава» до «Нефтебазы» без взимания платы за проезд, - подчеркивают в управлении городского хозяйства.

Этот 500-метровый участок до утра 5 апреля калужане могут проехать бесплатно на любом транспорте, заявляют чиновники.

Городские власти заявляют, что ситуация взята под контроль и не представляет угрозы жизни и здоровью автомобилистов и пешеходов. Дорожное полотно не пострадало.