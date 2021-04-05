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В Калуге на Грабцевском шоссе на месте обвала грунта построили временную лестницу
Как мы уже рассказывали, 2 апреля в Калуге грунт обвалился на Грабцевском шоссе на участке между Дубравой и Нефтебазой. Из-за этого пешеходам закрыли проход по тротуару, а в транспорте ввели бесплатный проезд на одну остановку.
К утру понедельника, 5 апреля, пешеходы вновь могут там проходить. Для людей соорудили временную деревянную лестницу.
- Спасибо подрядной организации – строителям, которые в круглосуточном режиме работали для того, чтобы калужане в понедельник смогли свободно перемещаться в районе мостового перехода, - прокомментировал ситуацию городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Пример высокой культуры производства аварийных работ.
Когда будет восстановлен обычный тротуар, пока не сообщается.
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