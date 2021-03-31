Калужан заранее предупредили о пробках на въезде в город из-за ремонта дорог

Весной и летом в Калуге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать четыре дороги, относящиеся к въездной группе - дамбу Яченского водохранилища, Гагаринский мост, Тульское шоссе, а также участок от Секиотовского кольца до деревни Колюпаново.

В среду, 31 марта, управление городского хозяйства предупредило автомобилистов, что проезд во время ремонта будет затруднен.

- Автомобилисты прекрасно знают, что с каждым годом потребность в ремонте въездной группы лишь увеличивается, и не время откладывать проведение этого мероприятия накануне такой важной для нашего с вами города памятной даты [650-летия], - говорится в сообщении управления горхозяйства. - Горожан мы просим на период проведения ремонтных работ проявить терпение и понимание, так как работы по ремонту дорожного полотна будут проводиться с частичным, либо полным перекрытием полос и движение на ремонтируемых участках будет затруднено. А чтобы не опоздать на работу или важное мероприятие, рекомендуем вам выезжать заранее или использовать объездной маршрут через Пучковский мост либо мост в районе Анненок.

О точном графике перекрытий дорожники обещают сообщать заранее.