В Калуге еще три улицы отремонтируют в 2021 году

Как мы уже рассказывали, в 2021 году в Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 11 дорог общей протяженностью 25 километров. На эти работы потратят 2,2 миллиарда рублей. Из них 200 миллионов – федеральные деньги.

В Калуге было запланировано отремонтировать 11,5 километра. Список дорог ранее публиковала городская управа:

Левобережный подход к мостовому переходу через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина,

Мостовой переход через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина,

1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в границах МО «Город Калуга» км 2+283 - км 6+620,

Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414.

Однако на недавнем заседании в министерстве дорожного хозяйства области стало известно, что по результатам экономии средств в Калуге планируется дополнительно отремонтировать улицы: