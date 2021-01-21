В Калуге четыре дороги отремонтируют в 2021 году в рамках нацпроекта
В 2021 году в Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 11 дорог общей протяженностью 25 километров. На эти работы потратят 2,2 миллиарда рублей. Из них 200 миллионов – федеральные деньги, сообщает пресс-служба правительства.
В Калуге запланировано отремонтировать 11,5 километра. Список дорог опубликовала городская управа:
- Левобережный подход к мостовому переходу через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина,
- Мостовой переход через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина,
- 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в границах МО «Город Калуга» км 2+283 - км 6+620,
- Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414.
В Обнинске ремонт пройдет на 4,2 километра:
- Пр. Маркса на участке от дома №79 до дома №108,
- Ул. Белкинская на участке от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской,
- Ул. Блохинцева от пр. Ленина до ул. Пирогова,
- Ул. Комсомольская от ул. Комсомольская д. 43 до поворота на ул. Парковая,
- Ул. Королева по четной стороне от ул. Курчатова до пр. Маркса.
Кроме того, в рамках нацпроекта шесть километров приведут в порядок в Малоярославецком районе и 3,2 – в Перемышльском.
Также в Калужской области обещают завершить начатые в 2020 году работы на 11 региональных трассах общей протяженностью 75 километров.
- Данные работы ведутся по контрактам, предусматривающим проведение работ в течение двух лет, - пояснили в правительстве региона. - В настоящее время за счет полученной экономии средств подготовлена сметная документация на ремонт дополнительных муниципальных дорог общей протяженностью 9,2 километра.
По итогам работ в 2021 году запланировано увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 51,3 %. По данным на 31 декабря 2020 года этот показатель составил 51,16%.
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