В Калуге четыре дороги отремонтируют в 2021 году в рамках нацпроекта

В 2021 году в Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 11 дорог общей протяженностью 25 километров. На эти работы потратят 2,2 миллиарда рублей. Из них 200 миллионов – федеральные деньги, сообщает пресс-служба правительства.

В Калуге запланировано отремонтировать 11,5 километра. Список дорог опубликовала городская управа:

Левобережный подход к мостовому переходу через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина,

Мостовой переход через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина,

1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в границах МО «Город Калуга» км 2+283 - км 6+620,

Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414.

В Обнинске ремонт пройдет на 4,2 километра:

Пр. Маркса на участке от дома №79 до дома №108,

Ул. Белкинская на участке от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской,

Ул. Блохинцева от пр. Ленина до ул. Пирогова,

Ул. Комсомольская от ул. Комсомольская д. 43 до поворота на ул. Парковая,

Ул. Королева по четной стороне от ул. Курчатова до пр. Маркса.

Кроме того, в рамках нацпроекта шесть километров приведут в порядок в Малоярославецком районе и 3,2 – в Перемышльском.

Также в Калужской области обещают завершить начатые в 2020 году работы на 11 региональных трассах общей протяженностью 75 километров.

- Данные работы ведутся по контрактам, предусматривающим проведение работ в течение двух лет, - пояснили в правительстве региона. - В настоящее время за счет полученной экономии средств подготовлена сметная документация на ремонт дополнительных муниципальных дорог общей протяженностью 9,2 километра.

По итогам работ в 2021 году запланировано увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 51,3 %. По данным на 31 декабря 2020 года этот показатель составил 51,16%.