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В Калуге с 30 марта на месяц перекроют Григоров переулок из-за замены канализации
В Калуге на месяц будет закрыт проезд по переулку Григорову. Работы на участке от улицы Луначарского до улицы Воскресенской начнутся 30 марта, сообщает «Калугаоблводоканал». Планируется завершить их к 5 мая.
Заехать в этот период в переулок смогут только автомобили местных жителей и коммунальных служб.
Сотрудники водоканала планируют заменить канализационную сеть протяженностью 150 метров и водопроводную линию протяженностью 320 метров. Также будут отремонтированы 16 колодцев.
Эти работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Летом в Григоровом переулке заменят асфальт.
Схема объезда.
Напомним, такие же работы проходят сейчас и на соседней улице Декабристов. Там проезд закрыт до 24 апреля.
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