В Калуге с 30 марта на месяц перекроют Григоров переулок из-за замены канализации

В Калуге на месяц будет закрыт проезд по переулку Григорову. Работы на участке от улицы Луначарского до улицы Воскресенской начнутся 30 марта, сообщает «Калугаоблводоканал». Планируется завершить их к 5 мая.

Заехать в этот период в переулок смогут только автомобили местных жителей и коммунальных служб.

Сотрудники водоканала планируют заменить канализационную сеть протяженностью 150 метров и водопроводную линию протяженностью 320 метров. Также будут отремонтированы 16 колодцев.

Эти работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Летом в Григоровом переулке заменят асфальт.

Схема объезда.

Напомним, такие же работы проходят сейчас и на соседней улице Декабристов. Там проезд закрыт до 24 апреля.