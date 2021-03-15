Около 10:30 в понедельник, 15 марта, в Калуге восстановили движение троллейбусов по маршруту №18, сообщили в «Управлении калужского троллейбуса».

Как мы уже рассказывали, электрический транспорт не ходит с 6:10 утра из-за выхода из строя изолятора.

- Не просто рядовой выход из строя, а в результате неблагоприятных погодных условий, - прокомментировал ситуацию директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ. - Много снега тает, много осадков, все это одномоментно, все заливает.

Из-за происшествия утром в понедельник на Правобережье образовались толпы на остановках.