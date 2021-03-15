€ 80.12 0.42
В Калуге остановилось движение троллейбуса №18 на Правобережье из-за перебоев с электричеством
Утром в понедельник, 15 марта, в Калуге отключился участок контактной сети троллейбусов на правобережной улице Фомушина. Из-за этого не работает маршрут №18.
- Предварительная причина - выход из строя изолятора, - объяснили в «Управлении калужского троллейбуса». - Бригада контактной сети работает на данном участке. По окончании данных работ движение троллейбуса будет восстановлено.
По сообщениям очевидцев, на правобережных остановках образовались очереди. Многие не могли вовремя уехать на работу и учебу из спальных районов.
Отметим, что уехать с Правого берега на выходных было тяжело и на автомобилях. На Тульском шоссе продолжался ямочный ремонт, который не успели завершить к 12 марта из-за морозов.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!