В Калуге остановилось движение троллейбуса №18 на Правобережье из-за перебоев с электричеством

Утром в понедельник, 15 марта, в Калуге отключился участок контактной сети троллейбусов на правобережной улице Фомушина. Из-за этого не работает маршрут №18.

- Предварительная причина - выход из строя изолятора, - объяснили в «Управлении калужского троллейбуса». - Бригада контактной сети работает на данном участке. По окончании данных работ движение троллейбуса будет восстановлено.

По сообщениям очевидцев, на правобережных остановках образовались очереди. Многие не могли вовремя уехать на работу и учебу из спальных районов.

Отметим, что уехать с Правого берега на выходных было тяжело и на автомобилях. На Тульском шоссе продолжался ямочный ремонт, который не успели завершить к 12 марта из-за морозов.