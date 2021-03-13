В Калуге с 12 по 30 апреля запретили проезд грузовиков с нагрузкой на ось более 4 тонн

На территории Калуги с 12 апреля вступит в силу запрет на проезд грузовиков с нагрузкой на ось более 4 тонн. Соответствующее постановление принято городской управой, сообщили в пятницу, 12 марта, в управлении горхозяйства.

- Необходимость введения временных ограничительных мер возникла, так как в весенний период оттаивание земляного полотна происходит неравномерно, а увлажнение грунта достигает максимальных значений, это приводит к снижению прочности дорожного покрытия, - пояснили дорожники. - В летний же период при высоких температурах воздуха под тяжестью большегрузных машин асфальтовое покрытие подвергается сильной деформации.

Ограничения будут действовать до 30 апреля, а также с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха выше 32 градусов.

При этом данные правила не распространяются на дороги, обеспечивающие доступ к перевозкам до таможенных постов: