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В Калуге с 12 по 30 апреля запретили проезд грузовиков с нагрузкой на ось более 4 тонн

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.03.2021 09:16 1 320
В Калуге с 12 по 30 апреля запретили проезд грузовиков с нагрузкой на ось более 4 тонн

На территории Калуги с 12 апреля вступит в силу запрет на проезд грузовиков с нагрузкой на ось более 4 тонн. Соответствующее постановление принято городской управой, сообщили в пятницу, 12 марта, в управлении горхозяйства.

- Необходимость введения временных ограничительных мер возникла, так как в весенний период оттаивание земляного полотна происходит неравномерно, а увлажнение грунта достигает максимальных значений, это приводит к снижению прочности дорожного покрытия, - пояснили дорожники. - В летний же период при высоких температурах воздуха под тяжестью большегрузных машин асфальтовое покрытие подвергается сильной деформации.

Ограничения будут действовать до 30 апреля, а также с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха выше 32 градусов.

При этом данные правила не распространяются на дороги, обеспечивающие доступ к перевозкам до таможенных постов:

  • ул. Автомобильная;
  • 1-й Автомобильный проезд;
  • 2-й Автомобильный проезд;
  • ул. Взлетная;
  • Грабцевское шоссе, на участке от а/д Р-132 «Калуга-Тула-Миайлов-Рязань» до 2-го Автомобильного проезда;
  • а/д Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414 (от Секиотовского кольца до обхода г. Калуга на участке Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку («Южный обход» г. Калуги);
  •  а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» км 5+478 - км 7+780 (участок Тульского шоссе от ул. Энергетиков до поворота на д. Калашников Хутор);
  • ул. Энергетиков;
  • проезд Энтузиастов;
  • автодорога от а/д «Вязьма-Калуга» до с. Козлово.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.03.2021 09:16 1 320
Тэги: авто дороги
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