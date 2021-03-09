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Власти Калуги просят убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 10 марта
Ночью и днем в среду, 10 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с девяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 9 марта до 06:00 10 марта:
- Ул. Тельмана.
Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 10 марта:
- ул. Кирова (тротуары);
- ул. Театральная;
- ул. Знаменская;
- ул. Труда.
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 10 марта:
- пер. Воскресенский;
- Тульское шоссе (от Секиотовского кольца в сторону моста);
- ул. Хрустальная;
- ул. Заводская.
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