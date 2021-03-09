Власти Калуги просят убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 10 марта

Ночью и днем в среду, 10 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с девяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 9 марта до 06:00 10 марта:

Ул. Тельмана.

Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 10 марта:

ул. Кирова (тротуары);

ул. Театральная;

ул. Знаменская;

ул. Труда.

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 10 марта:

пер. Воскресенский;

Тульское шоссе (от Секиотовского кольца в сторону моста);

ул. Хрустальная;

ул. Заводская.

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